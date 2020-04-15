УАЗ выпустит экономный «Патриот»

15.04.2020, 19:17, Разное

Российский бренд УАЗ выпустит битопливную модификацию внедорожника «Патриот». Машина немного потеряет в производительности и станет экономнее.

Как указано в документации, УАЗ-3163 с механической коробкой передач работает не только на бензине А-92 в связи со способностями собственного двигателя, но и на природном компримированном газе. Отечественный внедорожник для этого оснастят специальным оборудованием марки Gemini. Агрегат на газовом топливе лишится в производительности. Если стандартный ДВС генерирует 150 лошадиных сил, то с ГБО – 126 «лошадей».

Возможность экономить топливо при эксплуатации «Патриота» должна компенсировать эти недостатки, не следует забывать и про стоимость метана, пригодного для заправки. Следует знать, что внедренное на заводе ГБО проходит сервисное обслуживание в рамках плановых технических осмотров. Как предполагается, оно более безопасное и выгодное, нежели установленное «гаражным» способом. Модели УАЗ «Патриот», обладающие автоматической коробкой передач, по-прежнему работают только на одном бензине. Перемещаются на пропан-бутановой смеси только следующие транспортные средства из «арсенала» ульяновского предприятия – коммерческие «Пикапы».

Во втором месяце весны нынешнего года все машины УАЗ подорожали в РФ на 10 000 – 45 000 рублей. Более всего повысился в стоимости именно «Патриот». Не затронуло повышение только «Пикапы» с «автоматикой», реализация которых стартовала в первый день апреля.