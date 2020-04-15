 

Медик припугнул нарушителей самоизоляции «отдельным котлом для них в аду»

15.04.2020, 19:17, Разное

Медик из Карелии Максим Ткачук обратился к нарушителям самоизоляции и отметил, что для них в аду предусмотрен отдельный котёл. Именно из-за таких людей, считает врач, в стране растёт количество заболевших.
Максим Ткачук, являющийся заведующим Республиканского перинатального центра в Петрозаводске, весьма нелестно высказывается о всех нарушителях режима самоизоляции и гражданах, неправильно использующих средства защиты. «Люди, которые скупили маски и теперь носят их как попало, не закрывая в первую очередь нос, знайте, что для вас в аду приготовлен отдельный котёл», – говорит врач. Аналогичного мнения Ткачук придерживается и в отношении тех, кто без основательной причины нарушает режим самоизоляции.

Причина такого недовольства Максима Ткачука в том, что в РФ ежедневно увеличивается количество заболевших, а ведь пик ещё не наступил. Несмотря на огромную работу медиков и СМИ по информированию граждан, многие вовсе не обращают внимания на ограничительные меры и тем самым становятся основным источником распространения вируса. Именно поэтому медицинский работник настоятельно рекомендовал всем гражданам не выходить из дома без экстренной необходимости.



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