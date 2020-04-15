 

В Италии зафиксировали самый низкий прирост зараженных коронавирусом за месяц

15.04.2020, 19:16, Новости дня

Прирост общего числа инфицированных коронавирусом за все время пандемии в Италии за последние сутки показал самый низкий показатель за месяц, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Всего в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших, зафиксировали 165 тыс. случаев коронавируса, отметил Боррелли, передает РИА «Новости». За последние сутки прирост составил 2,6 тыс. человек.

Он отметил, что это лучший показатель с 13 марта.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире на данный момент не наблюдается пика заражений коронавирусом, в Европе намечается падение.

Напомним, число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 млн человек. В РФ за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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