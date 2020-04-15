 

Мнение: Огородник Навальный!

15.04.2020, 19:15, Разное

Так трогательно, когда чувак, который пристроил дочь в Штаты (кстати, забрал назад, не?), наряжающийся в дорогие шмотки, собирающий со школоты донаты и получающий ЗП в биткоинах – рассуждает за фельдешеров, которые живут огородом. По сисям бьюти-блогера вот очень сильно заметно, что у него огорода точно нет.

Одно доставляет, мудачки из бесплатных лешкиных хомяков, которые тоже огорода не видели, будут топить за медсестер. А донатить – будут Навальному.

Обожаю нашу тупую либерду. Этот кризис ее сильно почистит.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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