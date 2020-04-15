 

В Apple официально презентовали новый бюджетный iPhone SE для России

15.04.2020, 19:09, Разное

В Apple официально презентовали свой новый бюджетный смартфон iPhone SE для цифрового рынка России. Заказать устройство можно будет 23 апреля по цене от 40 тыс. рублей.
Многие поклонники iPhone с нетерпением ждали выхода бюджетной модели в линейке SE и информации о технических характеристиках. Теперь официально стало известно о поступлении устройства на территорию России, где смартфон будет продаваться минимум за 40 тыс. рублей. За эту сумму покупатель получит iPhone SE с 64 Гб собственной памяти. Также планируется выпускать версии с объёмом накопителя 128 и 256 Гб, но об их стоимости пока нет точной информации.

В плане технических характеристик новый iPhone SE сможет похвастаться наличием 4,7-дюймового экрана и процессора A13 Bionic. По части дизайна его отличают закруглённые края корпуса. Телефон поддерживает беспроводную зарядку Qi и может работать в сетях стандарта Wi-Fi 6 и Gigabit LTE. Основная камера оснащена одним модулем с матрицей 12 Мп. Датчик отпечатка пальцев встроен в кнопку Home на лицевой панели.



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