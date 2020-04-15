Том Хэнкс сдал кровь для разработки вакцины от коронавируса

15.04.2020, 19:09, Разное

Том Хэнкс со своей супругой Ритой Уилсон, сдал кровь. Голливудский актёр, переболевший, как и его жена, коронавирусом надеется, что этим они поспособствуют разработке вакцины от инфекции.

Известно, в марте Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон были госпитализированы после того, как их тесты на COVID-19 оказались положительными. Пара прошла лечение, и в настоящий момент уже оба члена семьи выписаны из больницы посте выздоровления. Артистка рассказала, заболев, она ощущала симптомы, характерные для коронавируса, а именно, у неё была повышенная температура тела, ощущалась ломота и сильная усталость, а также она временно потеряла способность ощущать вкусы и запахи. Звезда во время болезни хотела, чтобы до неё никто не дотрагивался. Актёр же испытывал не столь явные ощущения, и для него недуг прошёл менее мучительно. Сейчас пара вернулась из Австралии в Лос-Анджелес, где по просьбе врачей сдала кровь. Медики убеждены, у знаменитостей теперь выработался иммунитет к болезни, и их биологические материалы можно использовать в качестве инструмента для создания вакцины. Исполнительница уже высказала надежду, что их антитела окажутся полезными.

Врачи во время лечения смогли определить, супруги заразились, вероятнее всего, от одного человека, но его поиски не увенчались успехом. Все члены съёмочной группы, работавшие над фильмом об Элвисе Пресли, были протестированы, но, ни у одного из них результат не оказался положительным.