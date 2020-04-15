 

Xiaomi разрабатывает сверхпрочный смартфон Comet с защитой IP68

15.04.2020, 19:09, Разное

Инженеры Xiaomi разрабатывают первый в компании сверхпрочный смартфон Comet с защитой по стандарту IP68. Таким образом устройство будет защищено от попадания внутрь корпуса влаги и пыли.
В настоящее время Xiaomi считается одним из лучших производителей не только бюджетных, но и флагманских моделей смартфонов. Единственным недочётом считалось отсутствие версий с защитой от влаги и пыли. Сейчас же в корпорации занялись созданием именно такого телефона, получившего название Comet. Эксперт отметили, что все данные, включая фотографии внешнего вида, относятся к прототипу, и на выходе устройству несомненно присудят другое название и даже могут незначительно изменить внешний вид.

В плане технических характеристик Xiaomi Comet не выделятся на фоне других недорогих устройств. Процессор Snapdragon 710 работает в паре с 4 Гб ОЗУ. Собственная память телефона насчитывает 64 Гб. На тыльной стороне разместилась двойная основная камера с матрицами 12 и 2 Мп, а также дактилоскопический датчик. Аккумуляторная батарея объёмом 2900 мАч.



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