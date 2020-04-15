Сотни студентов-медиков в Москве добровольно согласились на работу с больными COVID-19

15.04.2020, 19:08, Новости дня

На работу в первичном звене, которое испытывает максимальное напряжение по лечению больных с коронавирусом, добровольно согласились около 680 студентов-медиков, сообщил ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич.

«С 16 марта все студенты и преподаватели находятся на дистанционном обучении. При этом у нас большое количество волонтеров. В списке студентов, которые добровольно согласились на работу в первичном звене, которое сейчас испытывает максимальное напряжение по лечению больных с коронавирусом, – порядка 680 человек. До этого мы еще 100 человек направили из ординатуры – терапевтов, инфекционистов, анастезиологов, эпидемиологов, реаниматологов. Они активно работают», – передает его слова Regnum.

Он подчеркнул, что самое главное – это безопасность, поэтому все руководители проводят «необходимые мероприятия, прежде всего это обеспечение средствами защиты, обеспечение требований для работы в помещениях, где трудятся врачи и лежат пациенты».

«Выпущено достаточное количество методических рекомендаций. Весь персонал, включая медицинских сестер и санитарок, проходит соответствующее обучение. Большая работа проводится в части обеспечения индивидуальными средствами защиты, которые, действительно, на сегодняшний день находятся в дефиците в розничной торговле. Но Минпромторг и Минздрав делает все, для того чтобы обеспечить прежде всего защиту персонала, который работает с этими больными», – сказал он.

Янушевич отметил, что ему известна ситуация в Москве и как жителю, и как руководителю.

«Ситуация в Москве она, скажем так, по количеству больных, действительно, вызывает опасения. И абсолютно правильные и грамотные решения принял штаб: и цифровые пропуска введены, и ограничен доступ. Я понимаю, что для людей, которые отвыкли от чрезвычайных ситуаций, для них это может быть сложно. Но каждый из нас должен понимать, что помочь и врачам, и себе можно только тогда, когда человек не будет бесцельно бродить по городу, а постарается провести это время дома. Это очень важно для всех», – сообщил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.