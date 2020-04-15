 

В Конгрессе США решили оспорить решение Трампа о прекращении финансирования ВОЗ

15.04.2020, 19:08, Новости дня

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что планирует оспорить решение главы Белого дома Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.

«Прекращение президентом финансирования ВОЗ на фоне того, как она ведет глобальную борьбу с пандемией коронавируса, является бессмысленным… Это опасное и незаконное решение, которое скоро будет оспорено», – сообщила Пелоси, передает РИА «Новости».

По ее словам, побороть пандемию можно только с помощью «скоординированных международных ответных мер в отношении науки и данных».

Пелоси напомнила, что Трамп игнорирует экспертов в области мирового здравоохранения, науку и подрывает усилия тех, кто «сражается на передовой».

«Это еще один пример, как я уже говорила, неэффективной реакции президента: это слабый человек, плохой и безответственный лидер. Слабый человек винит других», – заключила Пелоси.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения. В результате ВОЗ может потерять 14% бюджета. Глава ВОЗ незамедлительно отреагировал на это решение США. Москва назвала этот поступок Вашингтона «ударом под дых».



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