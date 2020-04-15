Исследование: артериальное давление может отличаться при измерении на разных частях тела

15.04.2020, 19:00, Разное

Оказывается, показатели артериального давления могут сильно отличаться при измерении на разных частях тела. Новые данные были опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Нашим пациентам в неврологической палате интенсивной терапии может требоваться поддержание давления в очень узких рамках», – сообщила в пресс-релизе Катрина Сиарон (Kathrina B. Siaron) из Медицинского центра Северо-западного университета, соавтор исследования.

Артериальное давление измеряют практически одним методом уже более ста лет. Хорошо известно, что этот показатель может сильно отличаться у одного и того же человека в разное время. Тем не менее, принято считать, что при измерении давления на разных частях тела одного пациента разница его показателей будет невелика.

В исследование ученые включили 80 человек в возрасте около 53 лет. Это были пациенты отделения интенсивной терапии, которые проходили лечение по поводу инсульта, опухолей мозга и различных неврологических патологий.

Измерения давления проводились сначала на плечах, а затем на предплечьях – одновременно с обеих сторон. Помимо этого, у 29 пациентов в крупных сосудах постоянно стояли сенсоры для инвазивного измерения давления.

Средняя разница в систолическом (верхнем) артериальном давлении с разных сторон оказалась 8 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) для плеч и 13 – для предплечий. Аналогичные показатели для диастолического (нижнего) давления была 5 и 6. Ученые указали, что в ряде случаев разница достигала 15 мм рт. ст.

У некоторых пациентов разница между показателями артериального давления при измерении на разных участках могла составлять 40 мм рт. ст., пишут ученые. Такая разница может существенно влиять на то, какое лечение получает пациент.

«Если мы измеряем давление на одной руке, состояние пациента может казаться хорошим, но показатели другой руки могут говорить о кризисе», – утверждает профессор Даивай Олсон (DaiWai M. Olson), соавтор исследования.

Среди возможных причин таких «скачков» в давлении ученые называют позу пациента, анатомические особенности, влияние имеющихся заболеваний. Возможно, исследования этой проблемы приведут к новому протоколу измерения артериального давления.