Путин объявил о поддержке малого бизнеса: 12 тысяч рублей на человека

15.04.2020, 18:55, Новости дня

Владимир Путин, выступая в среду на дистанционном совещании с членами правительства, предложил предоставить прямую безвозмездную финансовую помощь малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему из-за пандемии COVID-19 и введения жёстких карантинных мер.

Объем помощи, по предложению президента – 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Единственным условием для получения этих средств будет сохранение не менее 90% от штатной численности компании на 1 апреля. По словам президента, если компания отвечает этим требованиям, то выплату за апрель она должна получить с 18 мая, а средства за май поступят в июне.

Также Путин объявил о "новой схеме" выдачи беспроцентных шестимесячных кредитов бизнесу на выплаты зарплат сотрудникам, признав, что по старой схеме получить такой кредит оказалось трудно, поскольку банки неохотно шли навстречу компаниям. Теперь президент предлагает, чтобы не менее 75% объема зарплатных кредитов обеспечивались гарантией одного государственного инвестиционного банка – ВЭБ.

Наконец президент предложил дополнительно направить в регионы 200 миллиардов рублей – "на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов", и ещё 23 миллиарда выделить на поддержку авиационных компаний, фактически простаивающих из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.

За последние сутки в России выявлено 3 тысячи 388 случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли 28 человек.

Всего с начала эпидемии зафиксировано почти 25 тысяч случаев COVID-19. Число смертей достигло 198.

В Москве за сутки болели 1 тысяча 774 человека, в Московской области – 272. В тройку лидеров по числу заболевших вошла Мурманская область — там выявлено 137 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Регион обошёл по этому показателю Санкт-Петербург, где за последние сутки заболели 130 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся более 130 тысяч человек.