Решение США приостановить финансирование ВОЗ: реакция в мире

15.04.2020, 18:55, Новости дня

Китай заявил в среду, что решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения отразится на всех странах в момент, когда мир переживает критический момент в борьбе с пандемией коронавируса.

МИД КНР выступил с этим комментарием после того, как Трамп во вторник заявил о временном прекращении финансирования ВОЗ, обвинив организацию в несоблюдении должной процедуры при расследовании первых сообщений о вирусе в Китае.

Германия также выступила в защиту организации: министр иностранных дел Хайко Маас в среду заявил, что перекладывание вины «не помогает» в урегулировании ситуации.

«Мы должны тесно сотрудничать в борьбе с #COVID19, – написал он в «Твиттере». – Одно из лучших вложений – укрепление ООН, в особенности недофинансированной ВОЗ – к примеру, для разработки и дистрибуции тестов и вакцин».

В мире зафиксировано около 2 миллионов подтвержденных случаев заражения, а с учетом нехватки тестов во многих регионах, реальное число наверняка выше.

По данным Университета Джона Хопкинса, к 15 апреля от коронавируса умерли 126 000 человек в мире.

Франция стала четвертой страной, перешагнувшей отметку 15000 смертей, вслед за США, Италией и Испанией.

Индия в среду объявила, что планирует возобновить промышленную и сельскохозяйственную деятельность в сельских районах с 20 апреля, в то время как карантинный режим в стране продлится до начала следующего месяца.

На этой неделе карантинные меры введены в ряде африканских стран. Президент Малави Питер Мутарика во вторник объявил о введении режима изоляции на 21 день, начиная с субботы.

Карантинные меры привели к резкому падению спроса на нефть.

Международное энергетическое агентство в среду опубликовало прогноз, согласно которому в апреле спрос снизится на 29 миллионов баррелей в день. Такого уровня в мире не было уже 25 лет.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден объявила, что она и другие высокопоставленные лица добровольно сократят свою зарплату на 20 процентов в качестве символического жеста признания экономических сложностей, вызванных коронавирусом.