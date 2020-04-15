 

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов

15.04.2020, 18:54, Разное

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины. Они подозреваются в подготовке терактов, вербовке россиян, а также похищении сведений, содержащих гостайну.

Как сообщает ТВ Центр, в отношении украинских разведчиков возбудили уголовные дела о шпионаже и государственной измене. Мужчину взяли под стражу, а его сообщницу отправили под домашний арест.



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