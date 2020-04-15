Диетолог из России не подтвердила эффективность имбиря при коронавирусе

15.04.2020, 18:53, Разное

Известно, многие люди пытаются проводить профилактику COVID-19 при помощи имбиря. Диетолог из РФ не подтвердила эффективность данного продукта при коронавирусе.

В настоящий момент в России, как и во многих странах мира, принимаются меры для недопущения распространения заболевания. Граждане находятся на самоизоляции, избегая контакта с другими людьми, но многие хотят подстраховаться, для чего укрепляют иммунитет. Считается, что у имбиря в составе много полезных микроэлементов, эффективно воздействующих на организм при коронавирусе, но диетолог Людмила Денисенко не подтверждает этого мнения. По её словам, главным свойством имбиря является налаживание пищеварения. Употребляют его и при кашле, но в данном случае растение нужно сочетать с лимоном. При этом реализуемые в аптечных сетях травяные сборы с тимьяном, шалфеем и липой не менее эффективны.

Специалист подчёркивает, популярность имбиря возросла из-за человеческого фактора, и теперь его цена в розничных сетях существенно выше прежних времён, хотя это подорожание не оправдано. Диетолог напоминает, те, кто приобретут продукт, должны помнить – неочищенный корень хранится в холодильнике лишь три недели, а в морозилке он может оставаться пригодным для употребления на протяжении полугодия.