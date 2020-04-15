 

«В доме живет конфликт»: Жена Олега Газманова Марина рассказала о переходном возрасте дочки

15.04.2020, 18:53, Разное

Марина Газманова, супруга Олега Газманова, пояснила о переходном периоде дочери. Она поделилась методами воспитания и трудностями, с которыми сталкиваются все родители.
На своей странице в Instagram Марина Газманова опубликовала пост, где поделилась историей совместного проживания с дочерью-подростком Марианной. Знаменитая мама считает, что 14-16 лет – это сложный период для родителей, и ссор с детьми не избежать. Она признается, в последнее время дочь стала одеваться по-другому, краситься и подолгу сидеть в социальных сетях.

Также Марина Газманова сообщает, в доме часто меняется эмоциональная обстановка, появляется «конфликт», который желает отдельную комнату, и «говорящие глаза-буравчики». Таким переменам нельзя противостоять, а нужно принять свое дитя и не мешать его действиям, направляя их в нужную сторону. Супруга вокалиста не думала, что придется спасать и давать жилье многим друзьям дочки, но слова она сдержала, ведь помогала решать не только проблемы только Марианны, но и ее товарищей.



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