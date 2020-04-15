 

На Сахалине нашли загадочную каменную дорогу, уходящую в море

15.04.2020, 18:53, Разное

Загадочную каменную дорогу, уходящую в море, заметили накануне вечером во время отлива жители деревни Дуэ, расположенной в Александровск-Сахалинском районе. Местные жители даже сделали несколько снимков данного строения.
По словам жителей села, даже те, кто живет совсем близко с берегом, не могут понять, когда и как была сделана эта дорога – ранее они вообще о ней не слышали. Вскоре произошедшее прокомментировали представители районной администрации. К слову, им тоже не удалось раскрыть происхождение дороги.

В итоге, было высказано сразу несколько разных версий, начиная от таинственной, и заканчивая самой банальной – причудами природы.



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