МИД запросил у Минпросвещения данные об уехавших в США российских школьниках

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15.04.2020, 18:53, Новости дня

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что ведомство обратилось в Минпросвещения РФ для опроса школ, ученики которых могут быть заблокированы в США.

«Уже направили информацию в Министерство просвещения России, чтобы они опросили все школы, которые могли оказаться в такой ситуации», – сообщил министр в интервью «Коммерсанту».

МИД категорически настаивает, чтобы родители воздерживались от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты поездок международно-правовыми договоренностями, подчеркнул Лавров.

Он также заверил, что МИД делает все, чтобы найти российских школьников, приехавших в США по образовательным программам.

Лавров напомнил, что 74 российских школьника оказались в США без ведома российских властей.

«Старшеклассники попали туда по программе обмена, которую курирует Государственный департамент США, так как он ее создал. К нам обратились и Госдеп, и семьи, в которых этих детей разместили на время стажировки: «Программа прекращается из-за коронавируса, забирайте детей назад». Посольство пытается выяснить детали», – отметил он.

Организаторы программы сообщили, что несколько американских семей попросили российских детей «выйти вон» и покинуть их дома.

«МИД узнал об этом несколько дней назад, нас никто не ставил в известность, что такая программа реализуется, что российские школьники оказались в бедственном положении», – сказал глава ведомства.

Напомним, МИД РФ устанавливает местонахождение российских школьников, вывезенных в США по образовательным программам без ведома властей. Госдепартаменту США и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши.

По данным МИД, в рамках курируемой Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыло 74 российских старшеклассника.



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