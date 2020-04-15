Эквадор прекратил экспорт нефти

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15.04.2020, 18:48, Новости дня

В Эквадоре почти закончились запасы нефти, в связи с этим страна прекращает экспорт топлива, сообщил портал Ecuador en vivo со ссылкой на главу государственной нефтяной компании Petroecuador Пабло Флореса.

Он заявил, что последние 360 тыс. из 2,5 млн баррелей нефти, которые хранились в порту Балао на момент аварии на нефтетранспортной системе страны 7 апреля, будут отправлены в четверг, сообщает ТАСС.

После этого поставки сырья будут прерваны и возобновятся только после восстановления трансэкваторианской системы нефтепроводов (SOTE).По мнению Флореса, это может произойти до конца месяца. Восстановительные работы, по предварительным подсчетам, оцениваются в 2 млн долларов.

Как ранее сообщил глава министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора Рене Ортис заявил, работа нефтепроводов, поврежденных оползнем, должна быть восстановлена к началу мая. Из-за удара стихи добыча нефти оказалась парализована в Амазонском регионе. 



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