МИД назвал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ ударом «под дых»

15.04.2020, 18:48, Новости дня

Решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ недостойно, это удар «под дых» во время пандемии, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В этих условиях ставить вопросы относительно глобальной системы, относительного того, правильно действует ВОЗ или нет, по меньшей мере, несвоевременно. А уж действовать, как действует Вашингтон, приостанавливая финансирование – это по большому счету – удар под дых. Это недостойный прием», – сообщил Рябков журналу «Международная жизнь».

Ранее Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения. В результате ВОЗ может потерять 14% бюджета. Глава ВОЗ незамедлительно отреагировал на это решение США.

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