Лавров пообещал не оставлять без внимания просьбы к РФ о помощи

15.04.2020, 18:48, Новости дня

Россия не оставит без внимания ни одно из обращений от других стран с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавируса, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что поддержка оказана не только Италии и США.

«Всем странам СНГ оказывается помощь в поставках тест-систем, респираторов и многого другого. Абхазии и Южной Осетии тоже оказывается содействие. Сейчас поступили дополнительные обращения от некоторых из этих стран – все они рассматриваются. Ни одно из обращений, будь то от стран СНГ или от Абхазии и Южной Осетии, не остается без внимания», – сказал он в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что Москва соотносит со своими потребностями решения о помощи третьим странам в борьбе с коронавирусом.

«Могу вас заверить, что принимаемые решения о выделении соответствующих средств и оборудования в качестве помощи соотносятся с потребностями, существующими в России. Конечно же, учитывается, что сейчас в ускоренном темпе налажено производство всех необходимых нам аппаратов ИВЛ и другого оборудования», – сказал Лавров.

Министр также рассказал о ситуации с вывозом россиян из-за рубежа. По его словам, в листе ожидания около 35-36 тыс. граждан России.

«В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35–36 тыс. человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать. Как вы знаете, из них приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года. Но в отношении тех, кто выехал за рубеж раньше, применяется индивидуальный подход, учитывая гуманитарный аспект. Есть люди, которые оказались там не потому, что решили пожить несколько лет на чужбине, а кто, например, отправился на лечение, специальную операцию, к которой долго готовился и которая требует постоперационной реабилитации. Есть несколько десятков таких людей», – сказал он.

По его словам, сейчас с этими людьми связываются.

Кроме того, сообщил Лавров, за рубежом находятся студенты, преподаватели, квалифицированные специалисты, сотрудники зарубежных представительств российских компаний, участники культурных и научных обменов, смешанные семьи.

«По состоянию на сегодняшний день выплаты материальной помощи были оформлены примерно 8 тыс. наших сограждан, остается порядка 27 тыс. из тех, кто записался и кто может претендовать на эти ежедневные выплаты», – добавил он.

Напомним, РФ оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина), за помощью обращалась Сирия.