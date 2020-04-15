Рита Ора сбежала из карантинного Лондона и разозлила жителей британской деревни

15.04.2020, 18:35, Разное

Только на прошлой неделе артистка и автор множества танцевальных хитов приятно удивила общественность своим решением записаться волонтером в Национальную службу здравоохранения Великобритании. По словам Риты Оры, на такой шаг ее вдохновила собственная мать, которая также сейчас работает в больнице. Однако, как показали события последних дней, слова певицы иногда расходятся с делами. Несмотря на то что Рита и ее сетра Элена действительно теперь помогают врачам – поставляют медикаменты и обзванивают пожилых британцев, находящихся в зоне риска, – делает она это не из своей квартиры в Лондоне, а из пригородного особняка, который сняла в одной из деревень на юго-западе страны. По данным портала DailyMail, Рита уехала туда еще до того как в Британии объявили жесткий карантин в 20-х числа марта.

Казалось бы, на природе певица как раз будет подвергать себя и своих близких меньшей опасности. Однако в “домик в деревне” она уехала совсем не одна, а в компании пяти человек. И поездка эта была связана не с изоляцией, а с уже давними планами артистки поработать над новым альбомом (сейчас в творческой биографии Риты их всего два – пластинка ORA и Phoenix). Ора решила не менять свой рабочий график из-за глобальной пандемии, при этом сама постоянно нарушает традиционный быт жителей деревни и всячески им мешает. С находящейся неподалеку от дома певицы местности часто выгоняют гуляющих там жителей, а вокруг особняка Оры летают дроны, готовые преследовать каждого в радиусе пары километров. По сообщениям все тех же местных жителей, одного мальчика летающий “преследователь” даже довел до слез, поскольку следовал за ним по пятам.

Рита Ора”Надо бы уважать чужие правила и оставаться в чертовом Лондоне”, – примерно в таком ключе сейчас пишут о поведении Оры и ее компании местные жители, которые явно не рады известной гостье и заявляют, что она, ко всему прочему, мешает им шумными вечеринками по ночам. Представитель артистки пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Сама же Ора публикует в Instagram яркие карточки в интерьерах своего загородного домика и, кажется, ничего не знает о том, какую негативную реакцию вызывает у местных жителей ее поведение.