Профсоюз: Информация о сокращениях в сельхозпредприятиях к нам не поступала

15.04.2020, 18:30, Новости дня

В профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ не поступала информация о сокращениях в сельскохозяйственных предприятиях, сообщила его председатель Наталья Агапова.

«В данный момент главная задача профсоюза работников агропромышленного комплекса – сохранить и обеспечить уровень жизни сельхозработников, чтобы он не упал. Посевная в РФ уже началась и проходит в рабочем режиме. Работодатели многое делают для того, чтобы обеспечить противоэпидемическую гарантию и защиту от коронавируса работников. Информации о сокращениях в сельскохозяйственных предприятиях в профсоюзы не поступало», – передает ее слова Regnum.

Она выразила надежду на то, что провалов в работе аграриев не будет.

«Минсельхоз РФ для этого много делает, активно работает с регионами. В РФ работники сельского хозяйства, несмотря на то, что у них не очень высокий уровень доходов, всю жизнь работают на износ. Для них самое главное – любовь к своей земле, и чтобы земля им отдавала то, что они туда закладывают. Труженики села всегда работают не за страх, а за совесть», – сказала Агапова.

Она отметила, что перед аграриями стоит задача – спокойно выполнить план по урожаю.

«Тут нужна и поддержка и работодателей, и самих работников. Также необходимо сохранить социально-экономическую стабильность на сельхозпредприятиях в регионах РФ – это основная задача», – считатет руководитель профсоюза работников агропромышленного комплекса.