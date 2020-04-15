 

Рубль усилил падение вслед за нефтью

15.04.2020, 18:30, Новости дня

Курс рубля усилил падение вслед за обвалом стоимости нефти к 27 долларам за баррель Brent. Американская валюта поднялась выше 75 рублей, евро подскакивал к 82 рублям, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» рос на 2,07 рубля – 75,07 рубля, курс евро – на 1,7 рубля, до 81,86 рубля (уже подскакивал до 82 рублей), передает РИА «Новости».

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 7,4% – до 27,4 доллара за баррель и уже опускался до 27,19 доллара за баррель.

Ранее эксперт объяснял причину снижения цен на бензин в России. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что цена нефти Brent ранее опустилась ниже 26 долларов за баррель.



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