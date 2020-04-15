 

Кариес и стоматит повышает шанс заразиться коронавирусом

15.04.2020, 18:30, Разное

Врачи из РФ рассказали, какие факторы провоцируют заражение коронаирусом. По их словам, повышает шанс заболеть COVID-19 кариес и стоматит.
В настоящий момент российские врачи борются за здоровье пациентов, больных коронавирусом. Кроме того, принимаются широкомасштабные карантинные меры, нацеленные на сдерживание эпидемии COVID-19. Медики отмечают, наиболее подвержены заболеванию представители старшего поколения, в связи с ослабленным иммунитетом, но имеются и другие факторы, способные стать причиной заражения. В первую очередь – это проблемы с полостью рта. Кариес и стоматит, как и при других инфекционных недугах, существенно повышает риски, поскольку бактериям легче проникнуть в незащищённые и воспалённые участки, где уже протекает негативный процесс. Другие болезни, из-за которых нарушается слизистая, также в списке негативных факторов.

Кроме того, в повышенной опасности пребывают люди с диабетом и лишним весом. Врачи надеются, что сложившиеся обстоятельства заставят многих пересмотреть свой образ жизни, и те займутся своим здоровьем, ведь крепкий иммунитет является ещё одним оружием от опасного вируса.



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