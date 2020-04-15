Наташа Королева озвучила свою версию причины болезни Надежды Бабкиной

15.04.2020, 18:30, Разное

Наташа Королева пояснила о причине болезни Надежды Бабкиной, которая в тяжелом состоянии находится в больнице. У вокалистки диагностировали пневмонию, но теперь ее состояние улучшилось незначительно.

Надежда Бабкина уже 2 недели лежит в больнице, состояние у артистки тяжелое. Врачи установили у нее тяжелую форму пневмонии. Исполнительница до сих пор на искусственной вентиляции легких, а улучшения малозначительны. До сих пор Надежда Бабкина была очень активной. Она путешествовала, трудилась, встречалась с коллегами, занималась собственным внешним видом. В свои 70 лет сидела на жесткой диете и смогла похудеть. Также звезда интересовалась косметологией и пластической хирургией.

Друг артистки считает, именно диета спровоцировала снижение иммунитета, ведь голодание отражается на здоровье. Хирург уверяет, что пластические операции на иммунитет негативного влияния не оказывают. Наташа Королева думает, настоящей причиной заболевания Надежды Бабкиной стала самоизоляция. Так как ее коллега была активна, много работала, а потом резко остановилась из-за карантина, и отразилось на ее самочувствии. Наташа Королева отмечает, такую закономерность замечала и на себе.