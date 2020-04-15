В Приморье на карантин закрыли целый поселок из-за двух заразившихся

15.04.2020, 18:17, Разное

В Приморье приняли решение закрыть поселок на карантин, так как коронавирусом заразились двое местных жителей. В данный населенный пункт временно ограничен въезд и выезд.

Администрация Шкотовского района подтвердили информацию о закрытии поселка в социальных сетях. Они сообщили, что данное решение было принято властями 15 апреля, так как основной целью является не допустить расширение инфекции в Приморье. Частичный запрет на въезд и выезд будет действовать ориентировочно до 29 апреля.

Специалисты уточнили, носители коронавируса игнорировали рекомендации, которые касаются самоизоляции. Граждане приехали домой из Московской области и сейчас их лечат в инфекционной больнице. При поддержке Роспотребнадзора устанавливают лица, с которыми общались больные, а тест на COVID-19 прошли 55 человек.