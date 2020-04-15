Медведев передаст Путину предложения по поддержке бизнеса

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15.04.2020, 18:16, Новости дня

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев планирует передать президенту Владимиру Путину предложения по поддержке бизнеса в сложившихся обстоятельствах.

«По результатам нашей работы я свои соображения представлю главе государства», – сообщил Медведев на совещании с представителями бизнеса, передает ТАСС.

По словам замглавы Совбеза, он получает множество обращений в соцсетях по вопросам поддержки малого бизнеса. Медведев отметил, что бизнесу все труднее выполнять свои обязательства перед сотрудниками, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.

«Чтобы избежать разорения, многие организации вынуждены сокращать персонал и, к сожалению, мы не уверены, что ситуация здесь в ближайшее время изменится к лучшему», – сказал Медведев.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы миллионы людей лишились своих доходов, а тысячи предприятий стали банкротами».

Он подчеркнул, что борьба с пандемией коронавируса – вопрос обеспечения безопасности России.

Ранее во время обращения к правительству президент Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства.

Он также выступил с инициативой направить на сбалансированность бюджетов регионов 200 млрд рублей.



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