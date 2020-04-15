 

Макрон выразил надежду на поддержку Путиным резолюции о глобальном прекращении огня

15.04.2020, 18:16, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что РФ поддержит резолюцию СБ ООН о глобальном прекращении огня, информирует France 24.

Он заявил, что уже заручился поддержкой трех постоянных членов СБ ООН по вопросу глобального прекращения огня, чтобы мир мог сосредоточиться на борьбе с пандемией, передает RT.

Макрон сообщил, что заручился поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьера Великобритании Бориса Джонсона. Теперь он надеется и на согласие президента Владимира Путина.

«Я говорил с ним, когда это инициатива только появились. С тех пор мы не общались. Другие лидеры заверили меня в своей поддержке. Мы свяжемся с ним в ближайшие несколько часов. Думаю, что президент Путин наверняка согласится, и когда он это сделает, мы в тот же день сможем провести видеоконференцию и передать наш призыв самым серьезным, убедительным и эффективным образом», – объявил Макрон.

Отметим, что президенты РФ и Франции последний раз общались 26 марта, перед онлайн-саммитом G20.

23 марта генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к повсеместному прекращению огня из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД писала об этом предложении.



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