Всемирный банк решил мобилизовать 200 млрд долларов в связи с коронавирусом

15.04.2020, 18:16, Новости дня

Всемирный банк запланировал мобилизовать до 200 млрд долларов для помощи нуждающимся странам из-за пандемии коронавируса, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Я хочу воздать должное президенту Всемирного банка Дэвиду Мэлпасу и всем главам многосторонних институтов развития. Они также мобилизуют до 200 млрд долларов, чтобы они могли поддержать страны, у которых <…> меньше налогово-бюджетного пространства, позволяющего предпринимать необходимые действия», – сказала Георгиева, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что страны G20 задумались о введении моратория на выплаты по двусторонним кредитам для государств с низким уровнем доходов в рамках пакета мер по борьбе с пандемией коронавируса и предотвращению долгового кризиса в emerging markets.