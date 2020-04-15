 

В ЕС представили дорожную карту снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

15.04.2020, 18:10, Новости дня

Европейский союз намерен постепенно снимать ограничения на пересечение границ внутри Шенгенской зоны, введенные после вспышки коронавирусной инфекции; кроме того, предусмотрено поэтапное оживление экономической деятельности ЕС. Об этом говорится в дорожной карте, которую 15 апреля представили в Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает сайт Еврокомиссии.

Контроль на границах внутри Шенгена будет сниматься по мере того, как эпидситуация на приграничных территориях начнет выравниваться. На следующем этапе будут открыты для перемещения граждан внешние границы ЕС.

При размораживании экономики важно, чтобы все работающее население не возвращалось на предприятия одновременно, подчеркивают в руководящих органах союза.

Дорожная карта предусматривает, что собрания людей должны постепенно разрешаться в таком порядке:

школы и университеты;
коммерческая деятельность (розничная торговля);
рестораны, кафе;
массовые собрания.

“Следует продолжать усилия по предотвращению распространения вируса, проводя информационные кампании, чтобы побудить население придерживаться строгих правил гигиены и социального дистанцирования. Необходимо постоянно следить за ситуацией и находиться в готовности к возвращению к более строгим мерам сдерживания по мере необходимости”, – подчеркнули в Евросовете и Еврокомиссии.

Еврокомиссия 16 марта предложила запретить въезд иностранцам в ЕС на 30 дней. Главы государств – членов ЕС поддержали эту инициативу 17 марта. 8 апреля Еврокомиссия предложила продлить запрет на въезд неграждан ЕС по несущественным причинам до 15 мая.

Многие страны ЕС объявили о введении карантинных мер, включающих закрытие границ внутри Шенгена.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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