ФСБ РФ объявила о задержании украинских “шпионов” в оккупированном Крыму

15.04.2020, 18:10, Новости дня

Федеральная служба безопасности РФ 15 апреля объявила о задержании “агентурной группы” в оккупированном Россией Крыму.

Российская спецслужба утверждает, что в состав группы входила “военнослужащая вооруженных сил РФ, подозреваемая в выдаче в 2017–2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности”.

ФСБ заявляет, что задержанные работали на Главное управление разведки Министерства обороны Украины и готовились “к совершению диверсионно-террористических актов, похищению сведений, содержащих государственную тайну и вербовке российских граждан”. Группу якобы курировал “начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, полковник Олег Ахмедов”.

Задержанную женщину суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест (в ФСБ заявили, что “руководствовались принципом гуманизма”, потому что у нее есть несовершеннолетняя дочь), мужчину поместили под стражу.

По утверждению ФСБ, информация об “агентурной группе” была получена в ходе расследования дела, о котором сообщалось в январе. Тогда служба обвинила жителя Крыма в оборудовании тайников с боеприпасами и взрывчаткой.

О задержании украинских “шпионов” ФСБ объявила на следующий день после того, как контрразведка Службы безопасности Украины объявила о разоблачении высокопоставленного сотрудника СБУ, подозреваемого в сотрудничестве с российской спецслужбой. По данным Службы безопасности, один из бывших руководителей Центра специальных операций “А” СБУ генерал-майор Валерий Шайтанов был агентом ФСБ РФ и передавал кураторам секретные сведения. По заданию российских спецслужб он якобы планировал убийство добровольца Адама Осмаева.