 

В Еврокомиссии обозначили критерии для отмены карантина в ЕС

15.04.2020, 18:09, Разное

Представители ЕС показали дорожную карту, которая касается отмены ограничений на передвижение людей и работу компаний и разных организаций. Как считает руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, государства обязаны соблюдать баланс между здоровьем населения и интересами экономики.
Рассматривая материалы дорожной карты, властям стран-участниц ЕС нужно принимать во внимание три пункта при принятии решения по смягчению карантина. Так, политики должны учитывать данные статистики по заражениям. Смягчать ограничения стоит только тогда, когда в пределах государства имеется устойчивая динамика сокращения темпов заболеваемости. Помимо того, рекомендуется убедиться в существовании запаса прочности в системе здравоохранения, чтобы принимать очередных пациентов, а также выполнить масштабное тестирование населения и ликвидировать новые очаги пандемии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о надобности соблюдать баланс между общественной и экономической жизнью, с одной стороны, и здоровьем граждан, с иной. Он предложила правительствам стран из Евросоюза придерживаться по возможности общих советов, касающихся отмены карантина. Политик, между тем, уверена, что ЕС сумеет возвратиться к нормальной жизни только к завершению года, когда исследователи должны создать вакцину против коронавирусной инфекции.



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