Актриса Федосеева-Шукшина огласит свою последнюю волю

15.04.2020, 18:09, Разное

Недавно популярная актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей телевизионного ток-шоу “Секрет на миллион”, в первой части которого она поделилась с ведущей Лерой Кудряцевой многими подробностями личной жизни. Анонсируя вторую часть передачи как свое последнее интервью, знаменитость пообещала в ней рассказать телезрителям о своей последней воле.

Примечательно, что в рамках первой части “Секрет на миллион” актриса информировала телезрителей о том, почему её старшая дочь Анастасия жила отдельно от неё, а также объяснила причины некоторых конфликтных ситуаций в её семье. Ещё Федосеева-Шукшина сообщила, что уже составила завещание, отписав свое жилье в Финляндии, квартиру в Новой Москве, а также апартаменты в столице, ставшие поводом для семейных неурядиц.

Именно во второй части передачи артистка озвучит свою последнюю волю, рассказав, кому именно достанется её имущество по итогам завещания. Эфир телепрограммы запланирован на 21:00 18 апреля на канале НТВ.