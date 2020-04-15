 

В Германии задумались о запрете массовых мероприятий до 31 августа

15.04.2020, 18:08, Новости дня

Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии договорились по планам введения запрета на проведение всех массовых мероприятий как минимум до 31 августа текущего года. Об этом сообщила газета Bild

Кроме того, власти Германии намерены «настоятельно рекомендовать» ношение защитных масок в общественном транспорте и в магазинах.

Также как минимум до 3 мая в силе останутся ограничения социальных контактов. Среди возможных послаблений – разрешение работать торговым точкам площадью не более 800 квадратных метров, передает ТАСС.

На сегодняшний день в Германии закрыты все общественные места, рестораны, бары, школы, детсады, культурные и образовательные учреждения. Гражданам запрещено собираться более, чем по двое и следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Данные меры предполагается продлить минимум до 3 мая.

Ранее большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, введенных ради борьбы с распространением вируса. Кроме того, МИД ФРГ предостерег от поспешного снятия карантина.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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