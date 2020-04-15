Кремль: просьба ветеранов отложить Парад Победы будет рассмотрена

15.04.2020, 18:07, Новости дня

В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой отложить проведение парада Победы.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В своем обращении ветераны попросили главу государства перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной пневмонии.

Отмечается, что данное решение послужило бы проявлением уважения к ветеранам и ко всем гражданам страны, которые отмечают День Победы как главный праздник России.

Подписи под обращением поставили руководители Российской ассоциации героев, Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, а также Общественной организации ветеранов вооруженных сил.