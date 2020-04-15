Организаторы российской финансовой пирамиды получили длительные сроки тюрьмы

15.04.2020, 18:07, Новости дня

Длительные тюремные сроки получили организаторы российской финансовой пирамиды. Сегодня окончательное оглашение приговора прошло в Октябрьском суде Липецка, передает ГТРК "Липецк". Из-за преступных действий мошенников пострадавшими оказались более тысячи жителей тридцати регионов России.

Приговор был вынесен давадцати членам группировки, существовавшей под громким названием "Российская социальная программа" (РСП). В уголовном процессе, начавшемся полтора года назад, набралось материалов на 760 томов. Чтение обвинительного приговора заняло восемь рабочих дней.

По данным следствия, "РСП" предлагали людям воспользоваться так называемой "альтернативой кредиту": купить квартиры и автомобили с отсрочкой и под низкие проценты. Клиенты обязаны были изначально выплатить 10% стоимости. Затем начинались ежемесячные денежные выплаты. При этом договора, которые заключались с покупателями, были оформлены с нарушениями. В результате члены преступной группировки получали не только первый взнос, но и сами объекты покупки.

Общий размер ущерба, нанесенного потерпевшим, составил более 100 миллионов рублей. Возглавляла пирамиду 50-летняя жительница Улан-Уде Татьяна Маслова. Она получила 15 лет лишения свободы. Ей предстоит выплатить штраф в полмиллиона рублей. Остальные сообщники проведут за решеткой разные сроки — от 5,5 лет. Все они признаны виновными в мошенничестве.

Как уточнила пресс-служба Липецкого облсуда, оглашение приговора происходило в режиме видеоконференц-связи из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

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ГТРК "Липецк"