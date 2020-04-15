 

Ксения Собчак призналась, что у неё был негативный опыт секса с женщиной

15.04.2020, 17:53, Разное

Популярная телеведущая и бывшая звезда «Дома-2» Ксения Собчак в новом выпуске проекта «Осторожно, Собчак!» пояснила об опыте секса с женщиной. По словам светской львицы, половой акт ей пришелся не по душе.
Недавно в YouTube появилась вторая часть интервью с юмористом Александром Гудковым. Во время общения с артистом, Собчак регулярно вспоминала тему его ориентации, а затем пояснила о тесте, который приходится проходить каждому участнику ток-шоу «Вечерний Ургант». Согласно результатам, на проекте на четыре гетеросексуала приходится 2 бисексуала. Экс-телеведущая «Дома-2» также прошла этот тест, признавшись, что у неё был секс с женщиной, но он ей не понравился.

Кроме того, Собчак заявила, она не смогла бы состоять в отношениях с мужчиной, который ранее был гомосексуалистом. Впрочем, она была бы менее обижена, если партнер изменил бы ей с другим мужчиной, уточняет издание «Слово и Дело».



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