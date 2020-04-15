 

Муж больной Надежды Бабкиной напугал подписчиков фото со свечами

15.04.2020, 17:53, Разное

Отечественный певец Евгений Гор, являющийся мужем исполнительницы Надежды Бабкиной, разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой обратился со словами благодарности к своим подписчикам. Тем не менее, пост знаменитости вызвал очень неоднозначные отзывы посетителей микроблога.
На фотоснимке, опубликованном в основной ленте, изображена торжественная свеча желтого цвета, горящая двумя огнями. Фото исполнитель сопроводил откровениями о том, что в последние дни нередко предается философским мыслям, которые заставляют его по новому оценивать многие жизненные моменты, в том числе – отношения со своими друзьями и близкими. К слову, Гор признался, в жизни ему везёт общаться с очень хорошими людьми, и за это он очень благодарен им всем. “Мои друзья – бесконечная энергия счастья. Я вас люблю всех”, – резюмировал свою тираду певец.

Примечательно, не все фолловеры сразу поняли глубокий смысл опубликованного фотоснимка, что вызвало несколько неоднозначных комментариев. В частности, некоторые подписчики признались, вид горящей свечи вызвал у них страх за здоровье Надежды Бабкиной, супруги хозяина аккаунта, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Впрочем, большинство поклонников больше прониклись философскими измышлениями исполнителя, и упомянули, что тоже очень высоко ценят Евгения Гора как личность. “Вы очень наполненный, умный и интересный!” – похвалила певца одна из подписчиц.



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