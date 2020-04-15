В Кремле отреагировали на предложение гибкой цены на российский газ в ЕАЭС

15.04.2020, 17:53, Новости дня

Вопрос стоимости российского газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет прорабатываться на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос для проговора на экспертном уровне в ЕАЭС, вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета заявил, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, цена на природный газ должна быть более гибкой.

Напомним, во вторник главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции на фоне распространения коронавируса.

Участниками Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия является наблюдателем при ЕАЭС.