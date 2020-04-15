Песков объяснил слова Путина о привлечении армии к борьбе с коронавирусом

15.04.2020, 17:53, Новости дня

Президент Владимир Путин, когда говорил о возможном использовании ресурсов армии в борьбе с распространением коронавируса, имел в виду врачей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что имел в виду президент: наши военные специалисты наработали уже большой опыт в борьбе с коронавирусом, в том числе и международный опыт. Они работали и продолжают работать в очень горячих точках. И, конечно, это бесценный опыт. Он может быть применен там, где это потребуется. Каких-либо решений на этот счет не принималось и не озвучивалось президентом РФ пока», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Песков пояснил, что президент имел в виду военных врачей.

«Ну конечно, разумеется. Вы почитайте заявление президента, именно об этом он говорит», – заключил пресс-секретарь российского лидера.

В понедельник Путин заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Министерства обороны.

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