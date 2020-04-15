 

Эксперт: Лекарства от астмы и сенной лихорадки могут усугубить симптомы коронавируса

15.04.2020, 17:53, Разное

Американский эксперт-вирусолог Дэниэл Гриффин из Колумбийского университета информировал, что некоторые лекарства, которые используются против астмы и сенной лихорадки, могут провоцировать усугубление симптомов заражения коронавирусом нового типа. Также прозвучала рекомендация об альтернативных решениях этой ситуации.
В первую очередь информация Гриффина касалась препаратов, имеющих в своем составе стероиды, которые обладают способностью оказывать препятствие борьбе иммунитета в вирусом SARS-CoV-2. Механизм такого процесса подразумевает, что при попадании коронавируса в организм происходит закрепление его белков на поверхности клеточной мембраны до начала размножения. При захватывании вирусом достаточного количества клеток иммунная система начинает активироваться, отправляя совокупность лейкоцитов в область заражения для противостояния зловредным микроорганизмам. Именно на этом этапе и проявляется негативная роль кортикостероидов, содержащихся в лекарствах против астмы и сенной лихорадки, – они начинают замедлять защитную реакцию организма. Причем американский вирусолог подчеркнул важность проблемы в данный момент, так как начинается сезон сенной лихорадки, и многие люди принимают соответствующие препараты.

Солидарна с экспертом и его коллега, доктор Сара Джервинс. Она, к слову, упомянула, что содержание стероидов в лекарствах таблетированной формы гораздо выше, чем, скажем, в ингаляторах или назальных каплях. Впрочем, медик пояснила главное – в любом случае, осложнения от COVID-19 могут быть максимально опасными при отсутствии должного контроля пациентами за ходом астматической болезни. Аллергикам же эксперт порекомендовала воспользоваться нестероидными средствами.



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