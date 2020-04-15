Собянин пообещал усиление контроля за наличием спецпропусков

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15.04.2020, 17:53, Новости дня

Контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», – передает слова Собянина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что угроза коронавируса не ослабевает – диагностируется большое число случаев коронавируса, больных с пневмонией или явными признаками коронавируса.

Собянин добавил, что ограничены в своей деятельности целые отрасли.

«Дополнительно ограничены в своей деятельности целые отрасли. Все это, конечно, тяжелое испытание для города, жителей и экономики. Тем не менее, на наш взгляд это является необходимыми мерами для того, чтобы сдерживать пики развития пандемии в нашем городе», – подчеркнул глава города.

Со среды в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Сообщалось, что полицейские начали проверять пропуска у пассажиров на всех станциях московского метро, из-за чего на входах наблюдается большое скопление людей. Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок.



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