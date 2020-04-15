Мнения: Сейчас жизненно важно быть оптимистами

15.04.2020, 17:48, Новости дня

Ограничительные меры, принятые в связи с угрозой эпидемии, не создали, но выявили ряд проблем в нашем обществе.

Ограничительные меры, принятые в связи с угрозой эпидемии, не создали, но выявили ряд проблем в нашем обществе.

Первая. Значительное число семей в РФ не имеет совсем никаких накоплений на черный день. Люди живут «с колес», что сегодня заработали, то и проели. Это неправильно. Семья нужна в том числе и для того, чтобы обеспечить каждому человеку «подушку безопасности», подстраховать от жизненных неудач, а если у семьи совсем ничего в загашнике нет, то такая семья, можно сказать, не состоялась.

И в этом виновато не только общество, не только государство и проклятый капитализм, но и сами основатели семьи, мужчины и женщины. Здесь я говорю не про тех, кто тяжело работает за гроши, кому и в «легкие» времена трудно жить, кто физически не может ничего откладывать про запас, а о других, чей уровень потребления вполне приличен, кто едет с модным гаджетом на хорошей машине, а наличных в тумбочке – ноль.

Вторая. У частного бизнеса тоже нет никаких накоплений, никаких резервов, никакой «подушки безопасности». Потому что наш бизнес живет не с прибыли, а с оборота. Накопленной прибыли нет, есть накопленные убытки. Как только прекращается приток живых денег, моментально начинаются трудности. Казалось бы, остановили работу, ну и что? Доходов нет, но и расходы уменьшились. Можно какое-то время протянуть. Оказывается, нельзя. Возьмите, например, фитнес-клубы. Некоторые сети уже жалуются и грозят закрытием, тренеры увольняются и так далее.

Почему? Ведь клиенты заплатили вперед, купив годовые абонементы! И в этой цене должны быть и зарплаты тренеров, и содержание залов. На самом деле, нет. Текущие расходы оплачиваются новыми продажами абонементов, а как только абонементы перестают покупать, денег на зарплаты и содержание залов сразу начинает не хватать, потому что все «предоплаты» потрачены раньше таким же образом.

Что это за бизнес такой? Пирамида. Почти весь наш частный бизнес показывает критическую зависимость от оборота, от поступлений новых доходов, то есть в той или иной степени является версией обманной «инвестиционной пирамиды», а не настоящим делом. Это, конечно, не про всех, но про очень и очень многих.

Третья. Наше бизнес-сообщество и общество в целом обнаружило критически низкий уровень солидарности. Когда закрылись заведения общепита, услуг, офисы, расположенные в арендованных помещениях, было бы просто нормально, если бы все арендодатели, пускай и частные собственники, объявили арендные каникулы, отказались от взимания платы за месяц либо снизили оплату до минимума.

Это простая человеческая солидарность плюс дальновидность. Но многие собственники протестуют, крича: кто нам возместит? Что вам возмещать? Ваши сверхдоходы от владения недвижимостью? Паразитическую ренту? Вы ничего не делаете, берете деньги просто за то, что у вас есть деньги, аккумулированные в недвижимости.

Вы точно не первые в списке нуждающихся. Государство должно помогать не «бизнесу», а конкретным людям, особенно социально незащищенным слоям населения: многодетным семьям, инвалидам, безработным. Бизнес должен помочь себе сам, для этого и нужна солидарность. В лихую годину жирный может пожертвовать чуточкой своего жирка, чтобы худой не помер с голоду. Если сейчас все разорятся, кому вы будете сдавать свои помещения?

Государство на самом деле призвало общество к солидарности, когда рекомендовало отправить работников в отпуск с сохранением заработной платы, государство само подало пример, дав льготы по аренде госимущества, предоставив отсрочку страховых взносов и так далее. Но не все принимают этот сигнал. Кто-то не может, а кто-то и не хочет проявлять солидарность, живет по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Ни к чему хорошему это привести не может.

Четвертая. Возможно, корневая проблема. Нам всем не хватает оптимизма. Я не верю в сказочки «позитивной психологии» вроде «думай о хорошем и случится хорошее», «верь в лучшее и лучшее произойдет» и так далее. Это не работает. Нигде. Кроме экономики. Как ни странно, но именно в экономике и только в ней, в самой прагматической сфере человеческой деятельности, прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. А экономический пессимизм, даже если причины его окажутся ложными, способен угробить любую финансово-экономическую систему в отсутствие каких бы то ни было объективных причин для кризиса. Пессимизм – это и есть кризис.

Потому и накоплений нет, и инвестиций, и прибыль изымается и потребляется быстрее, чем зарабатывается. Из-за нехватки оптимизма. Казалось бы, оптимист будет бездумно тратить (завтра заработаю еще), а пессимист будет откладывать в кубышку. В действительности, наоборот. Пессимизм, неверие в стабильность экономической и политической системы, в социальный мир, побуждает людей потреблять здесь и сейчас. А разумный здоровый оптимизм говорит: не надо жрать как не в себя. Жизнь кончается не завтра. Успеем еще. Лучше сделать долговременные вложения. Будущее обязательно наступит.

У нас в РФ все идет от государства. Поэтому государство может и должно постараться «заразить» население оптимизмом. И одних слов мало. Народ слова слушает, а смотрит на дела. Так получилось, что ни домохозяйства, ни бизнес своих накоплений не имеют. «Кубышка» у нас на всех одна, в бюджете. Туда мы складывали свои богатства, трудом и налогами наполняли. Такая была налоговая политика, бюджетная политика, чтобы не тратить, а собирать. Собрали. Теперь если власти будут спокойно, без истерики, тратить, не допуская провалов в социальной политике, не снижать, а увеличивать помощь, то народ увидит: действительно верят, что все будет хорошо. И тоже поверит. И все будет хорошо.

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