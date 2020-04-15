СМИ: Саудовская Аравия продолжила агрессивную политику по завоеванию европейского рынка

15.04.2020, 17:48, Новости дня

Компания Saudi Aramco после заключения сделки ОПЕК+ наращивает усилия по выдавливанию конкурентов с рынка нефти – нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе предложено отсрочить платежи за доставку сырья на срок до 90 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источники в отрасли.

Источники отмечают, что Saudi Aramco предлагает внести поправки в действующие соглашения, включив в него возможность оплаты сырья через банк в течение 90 дней, передает Reuters.

Новые условия предложены как минимум четырем нефтеперерабатывающим предприятиям в Азии и Европе, пишет агентство. Отмечается, что это может облегчить финансовое бремя нефтеперерабатывающих заводов, которые столкнулись с падением спроса на нефть во всем мире.

Однако, указывают источники, новые условия приведут к общим более высоким затратам из-за более дорогих условий финансирования. В результате три НПЗ уже отклонили условия, сообщили источники.

«После соглашения с ОПЕК+ повестка дня Саудовской Аравии в целом сохраняется, поддерживается давление на американские и международные нефтяные компании и продолжается пассивно-агрессивная ценовая война с другими производителями», – считает ведущий европейский аналитик нефтегазовой отрасли JPMorgan Кристиан Малек.

Между тем, ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что вряд ли Эр-Рияд в нынешнем положении будет возвращаться к полноценной борьбе за рынки сбыта.

До этого сообщалось, что после заключения сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия приняла решение увеличить скидки для азиатского рынка.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+. Все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти.