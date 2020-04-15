Росатом начал стерилизацию медицинских транспортных систем для тестов на коронавирус

15.04.2020, 17:48, Новости дня

Дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом» – АО «Стерион» – приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19.

Как сообщается на сайте Росатома, медицинские транспортные системы предназначены для отбора биологических проб и транспортирования их до места проведения диагностики с использованием методов in vitro. Они представляют из себя стерильный комплект, включающий пробирку с транспортной средой для вирусов (в том числе COVID-19), герметично укупоренную винтовой крышкой, а также зонд-тампон для отбора пробы.

Первым в РФ производителем транспортных систем со средой для вирусов является компания «ГЕМ» – российское предприятие, производящее расходные материалы для лабораторной медицины.

Стерилизация транспортных систем осуществляется воздействием пучка ускоренных электронов на обрабатываемую продукцию, загруженную на специальный конвейер. Эта технология позволяет не распаковывать продукцию, ранее упакованную производителями в картонную транспортную тару. Кроме того, после обработки изделий потоком ускоренных электронов, продукция сразу становится пригодной к использованию – не требуется дегазация (в отличие от других методов стерилизации) или другие дополнительные действия, перед фактическим использованием.

На сегодняшний день стерилизовано уже более 20 тыс. медицинских транспортных систем. По словам гендиректора АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор Госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине и промышленности) Александра Шибанова, к концу апреля объем обработанных транспортных систем составит 150 тысяч. «В мае планируем выйти уже на 300 тысяч», – добавил он.

Кроме того, на базе АО «Стерион» продолжается стерилизация медицинских масок. На сегодняшний день стерилизовано уже около 1,5 млн единиц.