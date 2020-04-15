На территории больницы во Львове прогремел взрыв

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15.04.2020, 17:46, Новости дня

Взрыв произошел на территории больницы №5 в украинском городе Львов, в результате погиб один человек, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Взрыв произошел примерно в 16.00 на территории городской больницы № 5. Пока неизвестно, что именно взорвалось, но есть информация, что в результате взрыва погиб человек», – говорится в сообщении агентства, передает РИА «Новости».

По данным издания, личность погибшего и обстоятельства взрыва устанавливаются. Полиция пока не дает официальных комментариев.

Ранее врачи в Тернопольской области Украины вынесли в мешке на улицу тело умершего мужчины и отказались помогать родственникам отнести его до машины.



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