Власти Чили включили умерших от коронавируса в число излечившихся

15.04.2020, 17:46, Новости дня

В Чили умерших от коронавируса засчитали как выздоровевших, так как они больше не заразны, сообщил министр здравоохранения страны Хайме Маналич.

«У нас 898 пациентов, которые более не заразны, не являются источниками инфекции для других, и мы причисляем их к выздоровевшим. Это те, кто находился на карантине 14 дней или те, кто, к сожалению, скончался», – приводит слова министра издание Newsweek.

Неизвестно, когда именно власти Чили стали включать число умерших в число выздоровевших людей. Однако, как утверждают в правительстве, расчет был принят после проверки международными экспертами в области здравоохранения.

По данным Университета Джона Хопкинса, количество новых случаев заражения в Чили превысило 7 тыс. 500, включая 82 случая смерти, а более 2 тыс. 300 излечились от вируса.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн, в РФ за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.