В Кремле рассмотрят просьбу ветеранских организаций перенести дату парада Победы
15.04.2020, 17:46, Новости дня
Обращение ветеранских организаций к президенту Владимиру Путину о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату будет рассмотрено, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это обращение будет рассмотрено», – заверил представитель Кремля, передает ТАСС.
Напомним, ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы в Москве, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом.
В среду в Росавиации сообщили, что подготовка воздушной части парада Победы началась в Москве. Также тренировки начала морская авиация Черноморского флота.
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