Бродячие собаки могли стать источником SARS-CoV-2?

15.04.2020, 17:42, Разное

Источником новой коронавирусной инфекции могли стать бродячие собаки, считает профессор биологии Оттавского университета Сюйхуа Ся. Результаты своего исследования ученый опубликовал в журнале Molecular Biology and Evolution.

В своей работе Ся сосредоточился на исследовании части генома коронавируса — CpG и белка в иммунной системе животных ZAP, который помогает защитить нас от вирусов. Ученый предположил, что новый коронавирус эволюционировал, уклоняясь от защитного белка ZAP человека, который защищает наш организм от вирусов, за счет снижения геномного CpG. Из тысячи проанализированных геномов кишечник собаки был лучшим хозяином для репликации.

«Наши наблюдения позволили сформировать новую гипотезу о происхождении и передаче SARS-CoV-2 человеку. Предок SARS-CoV-2 и его ближайший родственник, коронавирус летучих мышей, инфицировали кишечник собак, что, возможно, способствовало быстрой эволюции вируса у собак и его передачи человеку. Это свидетельствует о важности мониторинга атипичных коронавирусов у одичавших собак при борьбе с SARS-CoV-2», – заявил Ся.

По мнению ученого, попасть от собаки к человеку патоген мог разными путями — от прямого контакта с животным, зараженным легочной формой заболевания, до поедания собачьего мяса.

Научное сообщество встретило исследование с большим недоверием и даже возмущением. Так, глава отдела ветеринарной медицины в Кембриджском университете в Великобритании, профессор Джеймс Вуд указал на то, что гипотеза канадского ученого основана на компьютерном анализе генома различных типов коронавирусов, но при этом не доказана фактами.

«Я не вижу в этой статье ничего, что могло бы поддержать эту гипотезу, и я обеспокоен тем, что эта статья была опубликована в этом журнале. Слишком много выводов и слишком мало прямых данных», – подчеркнул Вуд.

«Должны ли мы беспокоиться о том, мы можем получить коронавирус от наших собак или передать его нашим собакам? Ответ на оба этих вопроса — нет», – заявил профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний в Медицинской школе Университета Вандербильта Уильям Шаффнер.

Эксперты подчеркивают, что сегодня не существует реальных доказательств передачи SARS-CoV2 от собак к человеку. Напротив, недавнее исследование на животных обнаружило, что вирус очень плохо размножается в их организме.

В интервью Medportal доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова подтвердила, что домашние животные не могут передать человеку коронавирус, однако собаки могут принести инфекцию с улицы.

По её словам, в отличие от кошек, которые могут заразиться от человека и передать инфекцию другой кошке, собаки не болеют COVID-19, вирус не размножается в их тканях, но может сохраняться в пасти и в кишечнике.

«Собаки очень любопытны, поэтому если вы пойдете ее выгуливать четвертый раз за день и она сунет нос в салфетку, которой пользовался зараженный человек, то вполне может принести инфекцию к вам домой. Пожалуйста, следите за своими четвероногими друзьями на прогулке и не отпускайте их с поводка», – сказала биолог.