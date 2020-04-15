 

Глава Еврокомиссии призвала провести конференцию для разработки вакцины от коронавируса

15.04.2020, 17:40, Новости дня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду призвала провести донорскую конференцию 4 мая, чтобы собрать средства на разработку вакцины от COVID-19 и ее распределение по всему миру.

Выступая на пресс-конференции по видеосвязи из Брюсселя, фон дер Ляйен подчеркнула, что вакцина – лучший шанс победить вирус.

Она добавила, в ходе конференции также будут собраны средства на повышение готовности к пандемии и ускорение усилий по диагностике и лечению.

По словам фон дер Ляйен, когда вакцина будет готова, нужно будет выработать наиболее эффективные способы ее дистрибуции по всему миру.

Конференцию предлагается провести в Брюсселе, но пожертвования будут принимать в режиме онлайн.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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