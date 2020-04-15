Глава Еврокомиссии призвала провести конференцию для разработки вакцины от коронавируса
15.04.2020, 17:40, Новости дня
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду призвала провести донорскую конференцию 4 мая, чтобы собрать средства на разработку вакцины от COVID-19 и ее распределение по всему миру.
Выступая на пресс-конференции по видеосвязи из Брюсселя, фон дер Ляйен подчеркнула, что вакцина – лучший шанс победить вирус.
Она добавила, в ходе конференции также будут собраны средства на повышение готовности к пандемии и ускорение усилий по диагностике и лечению.
По словам фон дер Ляйен, когда вакцина будет готова, нужно будет выработать наиболее эффективные способы ее дистрибуции по всему миру.
Конференцию предлагается провести в Брюсселе, но пожертвования будут принимать в режиме онлайн.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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